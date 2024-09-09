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Пивоваров Илья Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Пивоваров ?

Мать: Пивоварова Феврония Флоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивоварова (Жигалова) Елена Никитична

Бракосочетание
27.09.1872

Жена: Пивоварова (Коковина) Фекла Григорьевна

18 лет ему и 19 лет ей; Семен Дмитриев Пивоваров и Александр Модестов Коковин; Савватий Никифоров Новичев и Андрей Васильев Коковин
Рождение ребёнка
10.08.1877

Сын: Пивоваров Тихон

Мать ребёнка: Пивоварова (Коковина) Фекла Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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