Пивоваров Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Пивоваров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
27.09.1872
18 лет ему и 19 лет ей; Семен Дмитриев Пивоваров и Александр Модестов Коковин; Савватий Никифоров Новичев и Андрей Васильев Коковин
Рождение ребёнка
10.08.1877
Сын: Пивоваров Тихон
Мать ребёнка: Пивоварова (Коковина) Фекла Григорьевна
Смерть
Неизвестно