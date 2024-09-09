Пивоварова (Коковина) Фекла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Коковина) Фекла Григорьевна

Место рождения

д. Шата

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

18.10.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1872

Муж: Пивоваров Илья Андреевич

18 лет ему и 19 лет ей; Семен Дмитриев Пивоваров и Александр Модестов Коковин; Савватий Никифоров Новичев и Андрей Васильев Коковин
Рождение ребёнка
10.08.1877

Сын: Пивоваров Тихон

Отец ребёнка: Пивоваров Илья Андреевич

Смерть
18.10.1916

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