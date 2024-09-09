Пивоварова (Коковина) Фекла Григорьевна
Место рожденияд. Шата
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти18.10.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1872
18 лет ему и 19 лет ей; Семен Дмитриев Пивоваров и Александр Модестов Коковин; Савватий Никифоров Новичев и Андрей Васильев Коковин
Рождение ребёнка
10.08.1877
Сын: Пивоваров Тихон
Отец ребёнка: Пивоваров Илья Андреевич
Смерть
18.10.1916