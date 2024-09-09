Пивоварова Феврония Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Пивоваров ?
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Пивоваров Косьма Андреевич
Отец ребёнка: Пивоваров ?
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Пивоваров ?
Смерть
После 1878