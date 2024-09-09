Пивоварова Феврония Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова Феврония Флоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Пивоваров Илья Андреевич

Отец ребёнка: Пивоваров ?

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Пивоваров Косьма Андреевич

Отец ребёнка: Пивоваров ?

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Пивоваров ?

Смерть
После 1878

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