Пивоваров Косьма Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Пивоваров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1877
В 1878 при рождении Василия указано что 1877 году поступил на военную службу
Рождение ребёнка
01.03.1878
Сын: Пивоваров Василий
Мать ребёнка: Пивоварова Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.07.1896
Дочь: (Пивоварова) Ульяна?
Мать ребёнка: Пивоварова Марфа Евдокимовна
Смерть
Около 1916