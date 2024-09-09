Пивоваров Косьма Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Косьма Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Пивоваров ?

Мать: Пивоварова Феврония Флоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивоварова Марфа Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивоварова Ульяна Тимофеевна

Военная служба
1877
В 1878 при рождении Василия указано что 1877 году поступил на военную службу
Рождение ребёнка
01.03.1878

Сын: Пивоваров Василий

Мать ребёнка: Пивоварова Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.07.1896

Дочь: (Пивоварова) Ульяна?

Мать ребёнка: Пивоварова Марфа Евдокимовна

Смерть
Около 1916

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