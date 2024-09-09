Ефремова (Климина) Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Климина) Марфа Федоровна

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Место рождения

д. Шата

Дата рождения

05.02.1883

Дата смерти

22.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1883

Отец: Климин Федор Ксенофонтович

Мать: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

дата по данным на памятнике по новому стилю
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Ефремов Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Ефремов Михаил Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
20.08.1912

Дочь: Ноговицина (Ефремова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ефремов Михаил Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
27.12.1918

Дочь: Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Ефремов Михаил Георгиевич (Егорович)

Смерть
22.06.1979
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