Ефремова (Климина) Марфа Федоровна
Место рожденияд. Шата
Дата рождения05.02.1883
Дата смерти22.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1883
дата по данным на памятнике по новому стилю
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1906
Отец ребёнка: Ефремов Михаил Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
20.08.1912
Дочь: Ноговицина (Ефремова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ефремов Михаил Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
27.12.1918
Дочь: Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Ефремов Михаил Георгиевич (Егорович)
Смерть
22.06.1979
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