Ноговицина (Ефремова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноговицина (Ефремова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1912

Дата смерти

24.04.2003

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1912

Отец: Ефремов Михаил Георгиевич (Егорович)

Мать: Ефремова (Климина) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ноговицин Григорий

Рождение ребёнка
03.03.1954

Сын: Ноговицин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Ноговицин Григорий

Смерть
24.04.2003

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