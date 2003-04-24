Ноговицина (Ефремова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1912
Дата смерти24.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1912
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ноговицин Григорий
Рождение ребёнка
03.03.1954
Сын: Ноговицин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Ноговицин Григорий
Смерть
24.04.2003