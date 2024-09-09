Ефремов Михаил Георгиевич (Егорович)
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1906
Мать ребёнка: Ефремова (Климина) Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
20.08.1912
Дочь: Ноговицина (Ефремова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ефремова (Климина) Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
27.12.1918
Дочь: Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Ефремова (Климина) Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно