Ефремов Михаил Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Михаил Георгиевич (Егорович)

Ефремов Михаил Георгиевич (Егорович)

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Ефремов Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Ефремова (Климина) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
20.08.1912

Дочь: Ноговицина (Ефремова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ефремова (Климина) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
27.12.1918

Дочь: Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Ефремова (Климина) Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.