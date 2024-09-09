Ноговицин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноговицин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ноговицина (Ефремова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.03.1954

Сын: Ноговицин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Ноговицина (Ефремова) Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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