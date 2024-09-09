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Климин Федор Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Климин Ксенофонт

Мать: Климина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климин Николай Федорович

Мать ребёнка: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
23.01.1883

Дочь: Алимпиева (Климина) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

по метрикам по старому стилю
Рождение ребёнка
05.02.1883

Дочь: Ефремова (Климина) Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

дата по данным на памятнике по новому стилю
Рождение ребёнка
29.03.1892

Дочь: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
11.03.1895

Дочь: Быкова (Климина) Христина Федоровна

Мать ребёнка: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

Смерть
После 1920

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