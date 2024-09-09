Быкова (Климина) Христина Федоровна
Место рожденияд. Шата
Дата рождения11.03.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Владимир? Александрович
Отец ребёнка: Быков Александр Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.03.1895
Восприемники: деревни Шаты крестьянин Михаил Ксенофонтов Климин и крестьянская дочь девица Ксения Федорова Климина
Бракосочетание
Около 1912
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Быков Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
19.09.1924
Дочь: Бессонова (Быкова) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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