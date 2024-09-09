Быкова (Климина) Христина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Климина) Христина Федоровна

Место рождения

д. Шата

Дата рождения

11.03.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1895

Отец: Климин Федор Ксенофонтович

Мать: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Владимир? Александрович

Отец ребёнка: Быков Александр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.03.1895
Восприемники: деревни Шаты крестьянин Михаил Ксенофонтов Климин и крестьянская дочь девица Ксения Федорова Климина
Бракосочетание
Около 1912

Муж: Быков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Быков Яков Александрович

Отец ребёнка: Быков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
19.09.1924

Дочь: Бессонова (Быкова) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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