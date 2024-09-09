Алимпиева (Климина) Ксения Федоровна
Место рожденияд. Шата
Дата рождения23.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1883
по метрикам по старому стилю
Крещение
24.01.1883
Восприемники: деревни Шаты крестьянин Михаил Ксенофонтов Климин и крестьянская дочь девица Анна Данилова Коковина
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
22.01.1914
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: Алимпиев Егор (Георгий) Степанович
Смерть
Неизвестно