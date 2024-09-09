Алимпиева (Климина) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимпиева (Климина) Ксения Федоровна

Место рождения

д. Шата

Дата рождения

23.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1883

Отец: Климин Федор Ксенофонтович

Мать: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

по метрикам по старому стилю
Крещение
24.01.1883
Восприемники: деревни Шаты крестьянин Михаил Ксенофонтов Климин и крестьянская дочь девица Анна Данилова Коковина
Бракосочетание
Около 1900

Муж: Алимпиев Егор (Георгий) Степанович

Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: Алимпиев Егор (Георгий) Степанович

Смерть
Неизвестно

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