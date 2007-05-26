Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

27.12.1918

Дата смерти

26.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1918

Отец: Ефремов Михаил Георгиевич (Егорович)

Мать: Ефремова (Климина) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казанцева) Надежда

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Павлович

Рождение ребёнка
05.01.1948

Сын: Казанцев Владимир

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Павлович

Бракосочетание
07.09.1972

Муж: Казанцев Андрей Павлович

Смерть
26.05.2007
Похороны
Неизвестно

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