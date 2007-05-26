Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рождения27.12.1918
Дата смерти26.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казанцева) Надежда
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
05.01.1948
Сын: Казанцев Владимир
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Павлович
Бракосочетание
07.09.1972
Смерть
26.05.2007
Похороны
Неизвестно