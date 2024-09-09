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Казанцев Андрей Павлович

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

04.09.1916

Дата смерти

07.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1916

Отец: Казанцев Павел Петрович

Мать: Казанцева (Быкова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казанцева) Надежда

Мать ребёнка: Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
05.01.1948

Сын: Казанцев Владимир

Мать ребёнка: Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна

Бракосочетание
07.09.1972

Жена: Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна

Смерть
07.09.1972

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