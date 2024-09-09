Казанцев Андрей Павлович
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рождения04.09.1916
Дата смерти07.09.1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казанцева) Надежда
Мать ребёнка: Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
05.01.1948
Сын: Казанцев Владимир
Мать ребёнка: Казанцева (Ефремова) Татьяна Михайловна
Бракосочетание
07.09.1972
Смерть
07.09.1972