Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна
Место рожденияСухой Лог, Свердловская область, Россия
Дата рождения30.06.1920
Дата смерти09.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорьков Михаил
Отец ребёнка: Хорьков Николай Васильевич
Бракосочетание
Около 1940
Рождение ребёнка
06.09.1941
Сын: Хорьков Александр
Отец ребёнка: Хорьков Николай Васильевич
Смерть
09.05.1975
Причина смерти: Самоубийство, отравилась
Похороны
Неизвестно