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Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна

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Место рождения

Сухой Лог, Свердловская область, Россия

Дата рождения

30.06.1920

Дата смерти

09.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1920

Отец: Берсенев Михаил Иванович

Мать: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорьков Михаил

Отец ребёнка: Хорьков Николай Васильевич

Бракосочетание
Около 1940

Муж: Хорьков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1941

Сын: Хорьков Александр

Отец ребёнка: Хорьков Николай Васильевич

Смерть
09.05.1975
Причина смерти: Самоубийство, отравилась
Похороны
Неизвестно

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