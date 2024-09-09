Хорьков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1920
Дата смерти04.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорьков Михаил
Мать ребёнка: Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна
Бракосочетание
Около 1940
Рождение ребёнка
06.09.1941
Сын: Хорьков Александр
Мать ребёнка: Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна
Смерть
04.07.1977
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно