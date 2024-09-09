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Хорьков Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1920

Дата смерти

04.07.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорьков Михаил

Мать ребёнка: Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна

Бракосочетание
Около 1940

Жена: Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
06.09.1941

Сын: Хорьков Александр

Мать ребёнка: Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна

Смерть
04.07.1977
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно

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