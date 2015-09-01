Хорьков Александр
Место рожденияСухой Лог, Свердловская область, Россия
Дата рождения06.09.1941
Дата смерти01.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.2015
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно