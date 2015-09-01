Хорьков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорьков Александр

Хорьков Александр

Место рождения

Сухой Лог, Свердловская область, Россия

Дата рождения

06.09.1941

Дата смерти

01.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1941

Отец: Хорьков Николай Васильевич

Мать: Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.2015
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.