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Берсенев Михаил Иванович

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

09.01.1893

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1893

Отец: Берсенев Иван Евграфьевич

Мать: Берсенева (Казанцева) Анна Прокопьевна

Крещение
10.01.1893
Восприемники: Камышловского уезда Новопышминского прихода деревни Валовой крестьянин Феокист Евдокимов Устьянцев и крестьянская дочь девица Екатерина Иоаннова Берсенева
Поручитель
17.01.1910
у сестры Ксении Ивановны Берсеневой(Долгих)
Бракосочетание
10.05.1917

Жена: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
07.08.1918

Сын: Берсенёв Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
30.06.1920

Дочь: Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
28.05.1927

Сын: Берсенёв Константин Михайлович

Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Смерть
Около 1937

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