Берсенев Михаил Иванович
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рождения09.01.1893
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1893
Крещение
10.01.1893
Восприемники: Камышловского уезда Новопышминского прихода деревни Валовой крестьянин Феокист Евдокимов Устьянцев и крестьянская дочь девица Екатерина Иоаннова Берсенева
Поручитель
17.01.1910
у сестры Ксении Ивановны Берсеневой(Долгих)
Бракосочетание
10.05.1917
Рождение ребёнка
07.08.1918
Сын: Берсенёв Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
30.06.1920
Дочь: Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
28.05.1927
Сын: Берсенёв Константин Михайлович
Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна
Смерть
Около 1937