Берсенева (Казанцева) Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти11.06.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Казанцев Прокопий ?
Мать: Казанцева ?
Бракосочетание
22.01.1879
Емельян Стефанов Пьянков и Максим Иоаннов Берсенев; села Знаменского крестьянин Петр Яковлев Сухоносов и села Катинского Андрей Дмитриев Никулин
Рождение ребёнка
17.10.1879
Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич
Рождение ребёнка
24.11.1880
Дочь: Быкова (Берсенёва) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич
Рождение ребёнка
03.05.1882
Сын: Берсенёв Николай Иванович
Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич
Рождение ребёнка
26.12.1883
Дочь: (Берсенёва) Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич
Рождение ребёнка
15.12.1884
Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич
Рождение ребёнка
27.10.1886
Сын: Берсенёв Павел
Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич
Рождение ребёнка
23.02.1889
Дочь: (Берсенёва) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Долгих (Берсенёва) Ксения
Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич
Рождение ребёнка
09.01.1893
Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич
Смерть
11.06.1910
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно