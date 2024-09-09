Берсенева (Казанцева) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берсенева (Казанцева) Анна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

11.06.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Казанцев Прокопий ?

Мать: Казанцева ?

Бракосочетание
22.01.1879

Муж: Берсенев Иван Евграфьевич

Емельян Стефанов Пьянков и Максим Иоаннов Берсенев; села Знаменского крестьянин Петр Яковлев Сухоносов и села Катинского Андрей Дмитриев Никулин
Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Берсенёв Андрей Иванович

Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич

Рождение ребёнка
24.11.1880

Дочь: Быкова (Берсенёва) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич

Рождение ребёнка
03.05.1882

Сын: Берсенёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич

Рождение ребёнка
26.12.1883

Дочь: (Берсенёва) Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич

Рождение ребёнка
15.12.1884

Сын: Берсенёв Петр Иванович

Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич

Рождение ребёнка
27.10.1886

Сын: Берсенёв Павел

Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич

Рождение ребёнка
23.02.1889

Дочь: (Берсенёва) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Долгих (Берсенёва) Ксения

Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич

Рождение ребёнка
09.01.1893

Сын: Берсенев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Берсенев Иван Евграфьевич

Смерть
11.06.1910
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно

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