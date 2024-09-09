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Казанцев Прокопий ?

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: Казанцева ?

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Берсенева (Казанцева) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Казанцева ?

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: (Казанцева) Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Казанцева ?

Смерть
Неизвестно

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