Казанцева ?
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Семен Прокопьевич
Отец ребёнка: Казанцев Прокопий ?
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Берсенева (Казанцева) Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Казанцев Прокопий ?
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: (Казанцева) Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Казанцев Прокопий ?
Смерть
Неизвестно