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Казанцев Яков Семенович

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

26.11.1910

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1910

Отец: Казанцев Семен Федорович

Мать: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Крещение
27.11.1910
Восприемники: Василий Феодоров Казанцев и Камышловского уезда Знаменского прихода деревни Шаты крестьянская дочь девица Христина Феодорова Климина
Смерть
1910
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно

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