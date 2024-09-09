Казанцев Яков Семенович
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рождения26.11.1910
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1910
Крещение
27.11.1910
Восприемники: Василий Феодоров Казанцев и Камышловского уезда Знаменского прихода деревни Шаты крестьянская дочь девица Христина Феодорова Климина
Смерть
1910
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно