Казанцев Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1909
Рождение ребёнка
26.11.1910
Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1912
Дочь: (Казанцева) Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна
Смерть
До 1917