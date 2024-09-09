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Казанцев Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1909

Жена: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
26.11.1910

Сын: Казанцев Яков Семенович

Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
01.05.1912

Дочь: (Казанцева) Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Смерть
До 1917

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