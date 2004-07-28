Берсенёв Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берсенёв Леонид

Место рождения

Сухой Лог, Свердловская область, Россия

Дата рождения

28.10.1949

Дата смерти

28.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1949

Отец: Берсенёв Константин Михайлович

Мать: Берсенева (Казанцева) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.07.2004
Похороны
Неизвестно

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