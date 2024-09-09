Ефремова (Казанцева) Анастасия
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рождения26.10.1909
Дата смертиОколо 1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Николай
Отец ребёнка: Ефремов Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Работала в колхозе
Крещение
26.10.1909
Восприемники: Сухоложского села крестьянин Иван Васильев Казанцев и чиновьичего сына жена Мария Максимилианова Олесова(Морева в девичестве)
Рождение ребёнка
02.02.1928
Дочь: Батакова (Ефремова) Анна
Отец ребёнка: Ефремов Иван
Рождение ребёнка
26.06.1930
Сын: Ефремов Александр
Отец ребёнка: Ефремов Иван
Рождение ребёнка
23.12.1934
Сын: Ефремов Михаил
Отец ребёнка: Ефремов Иван
Смерть
Около 1995
Похороны
Неизвестно
https://suhlog.ritual-archive.ru/permission-view/?id=795540