Ефремова (Казанцева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Казанцева) Анастасия

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

26.10.1909

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1909

Отец: Казанцев Василий Иванович

Мать: Казанцева (Лешукова) Парасковья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Николай

Отец ребёнка: Ефремов Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Работала в колхозе
Крещение
26.10.1909
Восприемники: Сухоложского села крестьянин Иван Васильев Казанцев и чиновьичего сына жена Мария Максимилианова Олесова(Морева в девичестве)
Рождение ребёнка
02.02.1928

Дочь: Батакова (Ефремова) Анна

Отец ребёнка: Ефремов Иван

Рождение ребёнка
26.06.1930

Сын: Ефремов Александр

Отец ребёнка: Ефремов Иван

Рождение ребёнка
23.12.1934

Сын: Ефремов Михаил

Отец ребёнка: Ефремов Иван

Смерть
Около 1995
Похороны
Неизвестно
https://suhlog.ritual-archive.ru/permission-view/?id=795540

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