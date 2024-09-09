Ефремов Александр
Место рожденияСухой Лог, Свердловская область, Россия
Дата рождения26.06.1930
Дата смерти27.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930
Отец: Ефремов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Иван
Мать ребёнка: Ефремова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1990
Похороны
Неизвестно