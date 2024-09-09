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Ефремов Александр

Место рождения

Сухой Лог, Свердловская область, Россия

Дата рождения

26.06.1930

Дата смерти

27.02.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930

Отец: Ефремов Иван

Мать: Ефремова (Казанцева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Иван

Мать ребёнка: Ефремова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Александра Яковлевна

Смерть
27.02.1990
Похороны
Неизвестно

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