Ефремов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Николай

Мать ребёнка: Ефремова (Казанцева) Анастасия

Рождение ребёнка
02.02.1928

Дочь: Батакова (Ефремова) Анна

Мать ребёнка: Ефремова (Казанцева) Анастасия

Рождение ребёнка
26.06.1930

Сын: Ефремов Александр

Мать ребёнка: Ефремова (Казанцева) Анастасия

Рождение ребёнка
23.12.1934

Сын: Ефремов Михаил

Мать ребёнка: Ефремова (Казанцева) Анастасия

Смерть
До 1951
Похороны
Неизвестно

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