Ефремов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Николай
Мать ребёнка: Ефремова (Казанцева) Анастасия
Рождение ребёнка
02.02.1928
Дочь: Батакова (Ефремова) Анна
Мать ребёнка: Ефремова (Казанцева) Анастасия
Рождение ребёнка
26.06.1930
Сын: Ефремов Александр
Мать ребёнка: Ефремова (Казанцева) Анастасия
Рождение ребёнка
23.12.1934
Сын: Ефремов Михаил
Мать ребёнка: Ефремова (Казанцева) Анастасия
Смерть
До 1951
Похороны
Неизвестно