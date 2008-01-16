Ефремов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Михаил

Место рождения

Сухой Лог, Свердловская область, Россия

Дата рождения

23.12.1934

Дата смерти

16.01.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1934

Отец: Ефремов Иван

Мать: Ефремова (Казанцева) Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Мария Андреевна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Мария Андреевна?

Смерть
16.01.2008
Похороны
Неизвестно

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