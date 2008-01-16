Ефремов Михаил
Место рожденияСухой Лог, Свердловская область, Россия
Дата рождения23.12.1934
Дата смерти16.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1934
Отец: Ефремов Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Мария Андреевна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Мария Андреевна?
Смерть
16.01.2008
Похороны
Неизвестно