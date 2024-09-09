Ефремова Мария Андреевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Мария Андреевна?

Место рождения

Сухой Лог, Свердловская область, Россия

Дата рождения

Около 04.10.1935

Дата смерти

Около 02.02.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Михаил

Смерть
Около 02.02.1993
Похороны
Неизвестно
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