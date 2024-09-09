Ефремова Мария Андреевна?
Место рожденияСухой Лог, Свердловская область, Россия
Дата рожденияОколо 04.10.1935
Дата смертиОколо 02.02.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Михаил
Смерть
Около 02.02.1993
Похороны
Неизвестно
Это она? https://suhlog.ritual-archive.ru/permission-view/?id=795258