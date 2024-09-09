Батакова (Ефремова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батакова (Ефремова) Анна

Место рождения

Сухой Лог, Свердловская область, Россия

Дата рождения

02.02.1928

Дата смерти

07.09.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

1909 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1928

Отец: Ефремов Иван

Мать: Ефремова (Казанцева) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батаков Иван Петрович

Смерть
07.09.1982
Похороны
Неизвестно
https://suhlog.ritual-archive.ru/permission-view/?id=792410

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