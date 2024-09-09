Батакова (Ефремова) Анна
Место рожденияСухой Лог, Свердловская область, Россия
Дата рождения02.02.1928
Дата смерти07.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1928
Отец: Ефремов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батаков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батаков Иван Петрович
Смерть
07.09.1982
Похороны
Неизвестно
https://suhlog.ritual-archive.ru/permission-view/?id=792410