Ефремова Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1931
Дата смерти20.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Александр
Сухой Лог, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Иван
Отец ребёнка: Ефремов Александр
Смерть
20.07.2010
Сухой Лог, Свердловская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Сухой Лог, Свердловская область, Россия