Ефремова Александра Яковлевна 10.03.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефремова Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1931

Дата смерти

20.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Александр

Сухой Лог, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Иван

Отец ребёнка: Ефремов Александр

Смерть
20.07.2010
Сухой Лог, Свердловская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Сухой Лог, Свердловская область, Россия

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