Казанцев Андрей Васильевич
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рожденияОколо ?.08.1901
Дата смертиОколо 1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1901
Бракосочетание
Около 1920
Жена: Казанцева Наталья
Рождение ребёнка
30.07.1921
Мать ребёнка: Казанцева Наталья
Рождение ребёнка
25.02.1944
Сын: Казанцев Анатолий
Мать ребёнка: Казанцева Наталья
Смерть
Около 1951
Похороны
Неизвестно