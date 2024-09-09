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Казанцев Андрей Васильевич

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

Около ?.08.1901

Дата смерти

Около 1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1901

Отец: Казанцев Василий Иванович

Мать: Казанцева (Лешукова) Парасковья Филипповна

Бракосочетание
Около 1920

Жена: Казанцева Наталья

Рождение ребёнка
30.07.1921

Сын: Казанцев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Казанцева Наталья

Рождение ребёнка
25.02.1944

Сын: Казанцев Анатолий

Мать ребёнка: Казанцева Наталья

Смерть
Около 1951
Похороны
Неизвестно

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