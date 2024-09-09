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Казанцев Филипп Васильевич

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

17.08.1912

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1912

Отец: Казанцев Василий Иванович

Мать: Казанцева (Лешукова) Парасковья Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Развозил хлеб на хлебовозке
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буданцева (Казанцева) Тамара

Мать ребёнка: Казанцева (Камаева) Прасковья Прокопьевна

Крещение
18.08.1912
Восприемники: Сухоложского села крестьянин Иоанн Васильев Казанцев и крестьянская дочь девица Марфа Васильева Казанцева
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Около 1990

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