Казанцев Филипп Васильевич
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рождения17.08.1912
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1912
Работа или профессия
Неизвестно
Развозил хлеб на хлебовозке
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буданцева (Казанцева) Тамара
Мать ребёнка: Казанцева (Камаева) Прасковья Прокопьевна
Крещение
18.08.1912
Восприемники: Сухоложского села крестьянин Иоанн Васильев Казанцев и крестьянская дочь девица Марфа Васильева Казанцева
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Около 1990