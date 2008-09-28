Казанцева (Камаева) Прасковья Прокопьевна
Место рожденияд. Сергуловка, Сухоложский район, Свердловская область, Россия
Дата рождения07.11.1918
Дата смерти28.09.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буданцева (Казанцева) Тамара
Отец ребёнка: Казанцев Филипп Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Телефонистка
Смерть
28.09.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно