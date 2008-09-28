Казанцева (Камаева) Прасковья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Камаева) Прасковья Прокопьевна

Место рождения

д. Сергуловка, Сухоложский район, Свердловская область, Россия

Дата рождения

07.11.1918

Дата смерти

28.09.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буданцева (Казанцева) Тамара

Отец ребёнка: Казанцев Филипп Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Телефонистка
Смерть
28.09.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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