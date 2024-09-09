Буданцева (Казанцева) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Тимофеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Александр
Смерть
Около 1990
Похороны
Неизвестно