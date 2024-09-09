Буданцева (Казанцева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буданцева (Казанцева) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев Филипп Васильевич

Мать: Казанцева (Камаева) Прасковья Прокопьевна

Развод
Неизвестно

Муж: Тимофеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буданцев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Александр

Смерть
Около 1990
Похороны
Неизвестно

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