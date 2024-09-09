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Иванова (Казанцева) Парасковья

Место рождения

Сухой Лог, Свердловская область, Россия

Дата рождения

12.01.1924

Дата смерти

Между 2004 и 2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924

Отец: Казанцев Василий Иванович

Мать: Казанцева (Лешукова) Парасковья Филипповна

12 января 1924 года Парасковья Васильевна Казанцева Казанцев Василий Иванович 49 лет Казанцева Парасковья 41 год Род занятий: земледелие Рожденный 11-й ребенок, выживший 5-ый
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир

Отец ребёнка: Иванов Леонид

Рождение ребёнка
23.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Леонид

Смерть
Между 2004 и 2007
Похороны
Неизвестно

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