Иванова (Казанцева) Парасковья
Место рожденияСухой Лог, Свердловская область, Россия
Дата рождения12.01.1924
Дата смертиМежду 2004 и 2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924
12 января 1924 года Парасковья Васильевна Казанцева Казанцев Василий Иванович 49 лет Казанцева Парасковья 41 год Род занятий: земледелие Рожденный 11-й ребенок, выживший 5-ый
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир
Отец ребёнка: Иванов Леонид
Рождение ребёнка
23.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Леонид
Смерть
Между 2004 и 2007
Похороны
Неизвестно