Казанцев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Григорий

Казанцев Григорий

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

11.03.1906

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906

Отец: Казанцев Василий Иванович

Мать: Казанцева (Лешукова) Парасковья Филипповна

Работа или профессия
11.?.?
Стерелок в Красной Армии | Казанцев Григорий Васильевич красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie64578535/
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Леонид

Мать ребёнка: Чудова? (Чудова?) Анастасия Александровна?

Крещение
12.03.1906
Восприемники: Камышловского уезда Поваренского прихода деревни Казанской крестьянин Матфей Иоаннов Богрув(может быть Бугров?) и Сухоложского села крестьянская жена Александра Георгиева Рябцева
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: Пропал безвести на войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.