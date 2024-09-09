Казанцев Григорий
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рождения11.03.1906
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906
Работа или профессия
11.?.?
Стерелок в Красной Армии | Казанцев Григорий Васильевич красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie64578535/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Леонид
Мать ребёнка: Чудова? (Чудова?) Анастасия Александровна?
Крещение
12.03.1906
Восприемники: Камышловского уезда Поваренского прихода деревни Казанской крестьянин Матфей Иоаннов Богрув(может быть Бугров?) и Сухоложского села крестьянская жена Александра Георгиева Рябцева
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: Пропал безвести на войне