Казанцев Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1992
ПолМужской
Отец
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Ремонт печей на Сухоложском Ново-Цементном заводе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1992
Похороны
Неизвестно