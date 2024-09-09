Казанцев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1992

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев Григорий

Мать: Чудова? (Чудова?) Анастасия Александровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Ремонт печей на Сухоложском Ново-Цементном заводе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1992
Похороны
Неизвестно

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