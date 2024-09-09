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Лешуков Филипп Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лешукова) Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Лешукова (Бугрова) Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Казанцева (Лешукова) Парасковья Филипповна

Мать ребёнка: Лешукова (Бугрова) Наталия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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