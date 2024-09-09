Лешуков Филипп Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лешукова) Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Лешукова (Бугрова) Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: Казанцева (Лешукова) Парасковья Филипповна
Мать ребёнка: Лешукова (Бугрова) Наталия Ивановна
Смерть
Неизвестно