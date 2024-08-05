Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1760
Дочь: Гусева (Соколова) Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Соколова) Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Соколов Арсений Гаврилович
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Соколов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Соколов Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Соколова) Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Соколова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич
Смерть
1788
Рождение ребёнка
16.10.1789
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич