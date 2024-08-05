Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Топинский Михаил Петрович

Мать: Топинская Фёкла Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Гавриил Елисеевич

Рождение ребёнка
23.06.1760

Дочь: Гусева (Соколова) Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Соколова) Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Соколов Арсений Гаврилович

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Соколов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Соколов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Соколов Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Соколов Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Соколова) Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Соколова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич

Смерть
1788
Рождение ребёнка
16.10.1789

Сын: Соколов Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Елисеевич

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