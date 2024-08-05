Топинская Фёкла Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1784
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Лука Агапович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна
Отец ребёнка: Топинский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Топинский Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Топинский Михаил Петрович
Смерть
После 1784