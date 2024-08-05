Топинская Фёкла Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТопинская Фёкла Лукинична

Топинская Фёкла Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1784

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Лука Агапович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топинский Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Отец ребёнка: Топинский Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Топинский Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Топинский Михаил Петрович

Смерть
После 1784

Мы используем куки для улучшения работы сайта.