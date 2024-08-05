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Топинский Евдоким Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

04.03.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Топинский Михаил Петрович

Мать: Топинская Фёкла Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топинская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Топинская) Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Топинская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Топинский Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Топинская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Топинская) Пелагея Евдокимовна

Мать ребёнка: Топинская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Топинский Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Топинская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Топинская) Александра Евдокимовна

Мать ребёнка: Топинская Татьяна Ивановна

Смерть
04.03.1833

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