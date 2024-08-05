Топинский Евдоким Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти04.03.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Топинская) Параскева Евдокимовна
Мать ребёнка: Топинская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Топинский Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Топинская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Топинская) Пелагея Евдокимовна
Мать ребёнка: Топинская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Топинский Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Топинская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Топинская) Александра Евдокимовна
Мать ребёнка: Топинская Татьяна Ивановна
Смерть
04.03.1833