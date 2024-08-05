Топинская Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти07.01.1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Иван Аввакумович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Топинская) Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Топинский Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Топинский Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Топинский Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Топинская) Пелагея Евдокимовна
Отец ребёнка: Топинский Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Топинский Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Топинский Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Топинская) Александра Евдокимовна
Отец ребёнка: Топинский Евдоким Михайлович
Смерть
07.01.1826