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Топинская Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

07.01.1826

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Иван Аввакумович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топинский Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Топинская) Параскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Топинский Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Топинский Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Топинский Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Топинская) Пелагея Евдокимовна

Отец ребёнка: Топинский Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Топинский Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Топинский Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Топинская) Александра Евдокимовна

Отец ребёнка: Топинский Евдоким Михайлович

Смерть
07.01.1826

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