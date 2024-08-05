Топинский Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Топинская) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Топинская Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Топинская) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Топинская Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Топинская) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Топинская Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Топинский Семион Иванович
Мать ребёнка: Топинская Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Орлов (Топинский) Андрей Иванович
Мать ребёнка: Топинская Евдокия Трофимовна
Смерть
Неизвестно