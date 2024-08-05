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Топинский Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Топинский Евдоким Михайлович

Мать: Топинская Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топинская Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Топинская) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Топинская Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Топинская) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Топинская Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Топинская) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Топинская Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Топинский Семион Иванович

Мать ребёнка: Топинская Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Орлов (Топинский) Андрей Иванович

Мать ребёнка: Топинская Евдокия Трофимовна

Смерть
Неизвестно

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