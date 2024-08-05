Топинская Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топинская Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топинский Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Топинская) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Топинский Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Топинская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Топинский Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Топинская) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Топинский Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Топинский Семион Иванович

Отец ребёнка: Топинский Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Орлов (Топинский) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Топинский Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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