Топинский Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Топинский Пётр Денисович
Мать: Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна
Мать ребёнка: Топинская Фёкла Лукинична
Рождение ребёнка
1761
Сын: Топинский Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Топинская Фёкла Лукинична
Смерть
После 1790