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Топинский Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Топинский Пётр Денисович

Мать: Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топинская Фёкла Лукинична

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Соколова (Топинская) Гликерия (Лукерья) Михайловна

Мать ребёнка: Топинская Фёкла Лукинична

Рождение ребёнка
1761

Сын: Топинский Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Топинская Фёкла Лукинична

Смерть
После 1790

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