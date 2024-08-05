Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топинский Пётр Денисович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Топинский Михаил Петрович

Отец ребёнка: Топинский Пётр Денисович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Топинский Иван Петрович

Отец ребёнка: Топинский Пётр Денисович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Топинский Василий Петрович

Отец ребёнка: Топинский Пётр Денисович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Топинский Никита Петрович

Отец ребёнка: Топинский Пётр Денисович

Смерть
Неизвестно

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