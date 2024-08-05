Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Сын: Топинский Михаил Петрович
Отец ребёнка: Топинский Пётр Денисович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Топинский Пётр Денисович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Топинский Василий Петрович
Отец ребёнка: Топинский Пётр Денисович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Топинский Никита Петрович
Отец ребёнка: Топинский Пётр Денисович
Смерть
Неизвестно