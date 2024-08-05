Топинский Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топинский Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Топинский Пётр Денисович

Мать: Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топинская Анна Владимировна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Топинский Иван Иванович

Мать ребёнка: Топинская Анна Владимировна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Топинская) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Топинская Анна Владимировна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Топинский Трофим Иванович

Мать ребёнка: Топинская Анна Владимировна

Смерть
Неизвестно

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