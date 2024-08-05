Топинский Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Топинский Пётр Денисович
Мать: Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Топинская Анна Владимировна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Топинская) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Топинская Анна Владимировна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Топинский Трофим Иванович
Мать ребёнка: Топинская Анна Владимировна
Смерть
Неизвестно