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Топинский Пётр Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Топинский Денис Лаврентьевич

Мать: Топинская Екатерина Алексеевна (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Топинский Михаил Петрович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Топинский Иван Петрович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Топинский Василий Петрович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Топинский Никита Петрович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно

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