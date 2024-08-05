Топинский Пётр Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Топинский Михаил Петрович
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Топинский Василий Петрович
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Топинский Никита Петрович
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно