Топинская Екатерина Алексеевна (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиПосле 1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Топинский Денис Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Топинская) Акулина Денисовна
Отец ребёнка: Топинский Денис Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1724
Сын: Топинский Лаврентий Денисович
Отец ребёнка: Топинский Денис Лаврентьевич
Смерть
После 1743