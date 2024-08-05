Топинская Екатерина Алексеевна (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топинская Екатерина Алексеевна (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

После 1743

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топинский Денис Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1706

Сын: Топинский Пётр Денисович

Отец ребёнка: Топинский Денис Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Топинская) Акулина Денисовна

Отец ребёнка: Топинский Денис Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1724

Сын: Топинский Лаврентий Денисович

Отец ребёнка: Топинский Денис Лаврентьевич

Смерть
После 1743

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