Топинский Денис Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Топинский (?) Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Топинская Екатерина Алексеевна (?)
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Топинская) Акулина Денисовна
Мать ребёнка: Топинская Екатерина Алексеевна (?)
Рождение ребёнка
1724
Сын: Топинский Лаврентий Денисович
Мать ребёнка: Топинская Екатерина Алексеевна (?)
Смерть
Неизвестно