Топинский Денис Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топинский Денис Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Топинский (?) Лаврентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топинская Екатерина Алексеевна (?)

Рождение ребёнка
1706

Сын: Топинский Пётр Денисович

Мать ребёнка: Топинская Екатерина Алексеевна (?)

Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Топинская) Акулина Денисовна

Мать ребёнка: Топинская Екатерина Алексеевна (?)

Рождение ребёнка
1724

Сын: Топинский Лаврентий Денисович

Мать ребёнка: Топинская Екатерина Алексеевна (?)

Смерть
Неизвестно

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